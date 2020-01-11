В Тюменской области стартует обучение в рамках проекта "Автоледи – за культуру вождения"

В эти выходные в Тюменской области стартует обучение в рамках социально значимого проекта "Автоледи – за культуру вождения", который реализуется на территории юга Тюменской области региональным отделением "Всероссийского общества автомобилистов" совместно с автономной некоммерческой организацией "Обретая крылья", Альянсом социально ориентированных некоммерческих организаций и при поддержке Фонда Президентских грантов. Об этом сообщает Общественная палата Тюменской области.

Напомним, что данная инициатива предполагает проведение в четырёх локациях региона серии обучающих и просветительских мероприятий, направленных на повышение уровня "мягких компетенций" женщин-водителей транспортных средств, которые должны способствовать снижению риска возникновения ДТП, а также снижению степени их негативных последствий. Семинары и мастер-классы по семи направлениям будут проводить опытные специалисты и настоящие профессионалы своего дела:

* семинар по оказанию первой помощи в случае ДТП проведёт главный врач медицинского центра "ГЛАВНОЕ ЗДОРОВЬЕ" (г. Тюмень), кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии, врач-терапевт высшей категории Степовая Аурика Владимировна;

* занятия по развитию навыков предотвращения и разрешения конфликтных ситуаций на дорогах директор АНО " Западно - Сибирский региональный Центр медиации и права", кандидат юридических наук, доцент, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, член Общественной палаты Тюменской области, профессиональный медиатор – тренер Даровски Юрий Владимирович;

* семинар по самообороне для участниц проекта проведет руководитель военно-патриотического клуба "Квазар" Клецко Антон Юрьевич;

* о правилах эксплуатации и обслуживанию автомобилей расскажет заместитель директора тюменской автошколы "Всероссийского общества автомобилистов" Горлов Александр Анатольевич;

* семинар, направленный на повышение уровня водительского мастерства автоледи проведет директор НЧОУ "Тюменский центр высшего водительского мастерства" Прокопьев Сергей Иванович;

* занятия по навыкам пожарной безопасности будет проводить старший инструктор по организационно-массовой работе Тюменского областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Бебко Валентина Николаевна;

* семинар по повышению стрессоустойчивости и концентрации внимания проведет кинезиолог, психолог, трансформационный тренер, коуч, специалист по телесно-ориентированной терапии Меджаян Жанна Умбатовна.

Первые занятия проекта состоятся уже в это воскресенье. 12 января 2020 года в 10:00 более 130 как начинающих, так и опытных автолюбительниц из Тюмени, Ишима, Тобольска и Армизонского района смогут прослушать оффлайн и онлайн лекций, посвященные основам самообороны для женщин за рулём, повышению уровня водительского мастерства, а также ключевым правилам эксплуатации и обслуживания автомобиля.

Семинары пройдут по адресам:

− г. Тюмень, ул. Пермякова, д.44, Автошкола ВОА;

− г. Ишим ул. Малая Садовая, д. 57, Автошкола ВОА;

− село Армизонское, ул. Кирова, д. 86, Автошкола ВОА;

− г. Тобольск, Мультицентр "Моя территория", ул. Красноармейская д. 6/4.

Следующий блок занятий пройдёт 18 января, а на 25 января запланировано проведение первого отборочного тура конкурса водительского мастерства, в ходе которых участницам предстоит пройти полосу препятствий и проверить полученные знания на практике.

Подробнее о расписании семинаров вы можете узнать на сайте проекта и в официальной группе "ВКонтакте".

Партнерами проекта выступают Общественная палата Тюменской области, ОО "Тюменская региональная федерация автомобильного спорта", техцентр “Автосфера”, автоцентр “ШИНТОП”, медицинский центр "Главное здоровье" и другие организации.

Стать партнерами проекта "Автоледи – за культуру вождения" приглашаются коммерческие и общественные организации. Для этого вы можете обратиться по телефону (3452) 38-18-14 или на электронную почту politreyd@bk.ru .