Роспотребнадзор: стеклоомывающая жидкость может быть опасной для здоровья

С наступлением холодов спрос на специальную незамерзающую жидкость для автомобилей заметно вырастает. Как выбрать безопасный и качественный товар, рассказали в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

В состав жидкостей для зимнего мытья стекол автотранспорта изготавливают из смеси спирта и воды, добавляя в нее отдушки, моющие средства и красители. За основу обычно берут изопропиловый, метиловый или этиловый спирт.

Этиловый спирт - самый безопасный, его применяют и в пищевой промышленности. Из минусов - запах алкоголя в салоне авто и дороговизна.

Изопропиловый спирт тоже не нанесет вреда здоровью, если его применять по назначению, он отлично чистит стекла, не замерзает и ценник на него демократичный. Из минусов резкий, напоминающий ацетон запах, который не замаскировать никакими отдушками.

Метиловый спирт (метанол) - это сильный яд. Накапливаясь в организме, его пары отрицательно действуют на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы и сетчатку глаз. Обычно метанол добавляют в состав "омывайки" нелегальные производители. У него слабый запах, он очень дешевый и хорошо очищает поверхность.

Роспотребнадзор советует покупать стеклоомывающую жидкость только в официальных местах торговли, ни в коем случае не вдоль дорог или с машин в черте города, сообщает "Мегатюмень". При покупке читайте внимательно информацию на этикетке. Там должны быть прописаны название производителя, его адрес, состав средства, соответствие техусловиям, срок годности и меры предосторожности при использовании товара.