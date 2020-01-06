Тюменцам помогут вывезти старые елки

Некоторые тюменцы уже стали выбрасывать праздничные ели. Их вывезут бесплатно на мусорный полигон, главное – знать, где их правильно складировать.

Как сообщили в пресс-службе регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ОО "ТЭО", елку нужно оставлять возле контейнерных площадок, а не складывать ее внутрь контейнера. Выброшенные деревья заберет регоператор вместе с крупногабаритными отходами, которые будут вывозить в праздничные дни в соответствии с графиком либо по заявкам управляющих компаний, если на площадках будут быстро скапливаться отходы.

Услуга по вывозу елок, оставленных на контейнерных площадках, будет производиться без дополнительной оплаты и по мере появления деревьев на площадках для мусора. Главное - не выкидывать хвойные в непредназначенных для отходов местах, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

Если же вы заметили, что деревья скапливаются, а мусор давно не вывозился, нужно обратиться к регоператору через единую диспетчерскую службу по телефону: 8-800-250-7326. Служба работает с 7:00 до 22:00 ежедневно. Диспетчеру необходимо сообщить о какой-либо проблеме, оставить заявку на вывоз отходов, если баки наполнились очень быстро или кто-то весь объем баков занял, например, елкой.