На новогодних каникулах в Тюмени будут регулярно вывозить мусор

В Тюмени вывоз мусора с контейнерных площадок в дни новогодних каникул будет на усиленном контроле со стороны регионального оператора по обращению с ТКО. Диспетчерская служба будет работать круглосуточно даже в выходные и праздничные дни.

Как сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ОО "ТЭО", несмотря на праздники и нерабочие дни не будет допущено образования мусорных завалов. При необходимости служба будет осуществлять по два-три вывоза. А единая диспетчерская служба регоператора будет работать круглосуточно. Если вы видите, что контейнеры переполнены и мусор не вывозится, можно позвонить по телефону 8-800-250-7326 и сообщить оператору о проблеме.

Елки, сосны и пихты, которые выполняли роль новогоднего дерева в квартире, нужно выносить и оставлять на контейнерных площадках, их также увезет регоператор. В сами контейнеры их лучше не складывать, так как они займут много места, из-за чего бак не сможет вместить пакеты мусора от жильцов, пишет "Мегатюмень".