Психотерапевты рассказали тюменцам, как исполняются желания

Тюменские психотерапевты проели предновогоднюю встречу, на которой сех желающих обучили технике визуализации желаний, набирающей популярность в последнее время.

"Секрет успеха визуализации желаний прост, - считает тюменский психотерапевт Марат Сафитуллин. – Во время визуализации человек детально прорисовывает свою цель. Я думаю, именно точная постановка цели, наличие образа конечного результата и становится секретом успеха технологий визуализации желаний".

По его словам, главные правила визуализации желаний состоят в четкой формулировке образа, который хочет получить человек. При этом надо акцентироваться на тех положительных эмоциях, которые принесет исполнение желания.

"Позитивные мысли – это, конечно, хорошо. Но не следует забывать о шагах, которые необходимо сделать на пути к достижению цели, потому что даже для того, чтобы выиграть в лотерею, надо сначала купить билет. Когда человек раскладывает по полочкам свою конечную цель, он программирует себя на выполнение ряда задач. Таким образом, он подсознательно руководствуется уже выработанным и представленным алгоритмом действий", - отмечает Марат.

Именно поэтому, когда у человека сбывается мечта, опытный психотерапевт всегда сможет найти причину этого в самом поведении человека. Получается, каждый сам идет к своей цели. С этой точки зрения и успешность становится понятием субъективным. Ведь достигает успеха прежде всего тот, кто рассчитал свои шаги на пути к нему, сообщает "Тюменская область сегодня".