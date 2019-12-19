Тюменцам расскажут, что такое хороший сюжет

Открытая лекция нарративного дизайнера Арсения Дериглазова "Что такое "хороший сюжет", как его написать и что об этом знает наука?" пройдет сегодня, 19 декабря, в Школе перспективных исследований ТюмГУ.

Что общего между романом и видеоигрой, сериалом и оперой, комиксом и балладой? И с точки зрения сценариста, и с точки зрения исследователя ответ очевиден — все они рассказывают истории. На лекции речь пойдет о сюжетах: из каких элементарных частиц они состоят, есть ли единые "сюжетные законы" для разных видов искусства, и какие научные теории о сюжетах можно применить на практике, чтобы писать увлекательно и удерживать внимание аудитории.

Арсений Дериглазов — приглашенный профессор магистерской программы "Цифровая культура и медийное производство". Он занимается разработкой и изучением видеоигр, а также преподает нарративный дизайн.

Начало лекции в 19:10, место проведения: ул. 8 Марта 2 к.1, Школа перспективных исследований (SAS) ТюмГУ, ауд. 312. Необходима регистрация.