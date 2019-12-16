В тюменских лесах усилили патрулирование перед Новым годом

Жителям Тюмени напоминают о незаконности самовольной рубки деревьев. С 16 по 31 декабря в городских лесах сотрудники МКУ "ЛесПаркХоз" совместно с полицией будут осуществлять ежедневное патрулирование. В зоне особого контроля — участки хвойных молодняков.

"Ответственность за незаконную рубку елей и деревьев других хвойных пород устанавливается в виде штрафа: для физических лиц — до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей. Также нарушителю необходимо будет оплатить стоимость ущерба, нанесенного городским лесам, который рассчитывается индивидуально", — рассказывают в МКУ "ЛесПаркХоз".

Тюменцам рекомендуют приобретать специально заготовленные для продажи деревья на елочных базарах.