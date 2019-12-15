Врачи рекомендуют тюменцам пить чай в умеренных количествах

Международный день чая отмечают 15 декабря. Тюменские эксперты делятся, в чем польза этого напитка, какой чай можно пить каждый день и в каком количестве его стоит употреблять.

Работница чайного бутика Евгения Вольнова рассказала, что чаще всего жители Тюмени приобретают зеленый чай или черный чай с различными вкусовыми добавками, а обычный черный чай в стандартном виде все меньше пользуется спросом.

"Хотя не многие знают, что весь чай произрастает зеленым. А черным он становится только после ферментации, в процессе которой он теряет ряд полезных свойств, но приобретает другой цвет и совершенно иной вкус", - отметила она.

Врачи не могут однозначно ответить о вреде или пользе чая, однако придерживаются мнения, что во всем нужно знать меру. По словам терапевта Алисы Смирновой, зеленый чай способствует профилактике некоторых сердечно-сосудистых заболеваний, благотворно влияет на мышцы, может употребляться во время коррекции веса. Однако больше трех чашек в день могут нанести вред. Особенно это касается беременных, больных почечной недостаточностью, людей с повышенной тревожностью и возбудимостью и некоторых других категорий.

В любом чае содержится кофеин. Поэтому специалисты не рекомендуют пить больше трех-четырех чашек в день. Есть также мнение, что употребление чая в остывшем состоянии приводит к образованию камней в почках. При наличии заболеваний стоит проконсультироваться с врачом, чтобы узнать свою норму, пишет "Тюменская область сегодня".