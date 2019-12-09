В Тюмени пройдет встреча с создателем портала Антропогенез.ру Александром Соколовым

Фото организаторов проекта КонцептХаб

В Тюмени пройдет лекция "Технологиями по палеолиту. Космос и ДНК на службе у археологов и антропологов". Спикером выступит создатель портала Антропогенез.ру и популяризатор науки Александр Соколов. Мероприятие состоится 15 декабря в 13:00, место проведения можно уточнить у организаторов.

Лектор расскажет об инновациях, преобразивших археологию, и о том, какие загадки человеческой истории они позволили разгадать в последние годы. Мероприятие будет проходить в рамках проекта "КонцептХаб", который реализуется при поддержке департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. Эта лекция станет завершающей в сезоне 2019 года, сообщили в ведомстве.

Александр Соколов - популяризатор науки, создатель и редактор портала Антропогенез.ру, автор книг "Мифы об эволюции человека" и "Учёные скрывают?", финалист премии "Просветитель", лауреат Беляевской премии. Также он является одним из организаторов и ведущим научно-просветительского форума "Учёные против мифов".

Пройти регистрацию можно по ссылке: https://vk.cc/a4c6tg. Информацию о месте проведения и новости о проекте "КонцептХаб" доступны в официальной группе "Вконтакте": https://vk.com/concepthab.