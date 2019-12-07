Дневники Чехова, изданные в Тюмени, представят в Москве

Общественный благотворительный фонд "Возрождение Тобольска" издал двухтомник дневников Антона Чехова. Книги представят в Доме Пашкова Российской государственной библиотеки 9 января 2020 года, в день 160-летия со дня рождения писателя.

Двухтомник дневников – это уникальное издание "А. П. Чехов. Остров Сахалин. Факсимильное воспроизведение и оптико-электронная реконструкция рукописи".

Затем презентация путевого дневника писателя состоится в Тюмени, Тобольске и других городах, сообщает "Тюменская область сегодня".

Кроме того, готовится новый выпуск альманаха "Тобольск и вся Сибирь", он называется "Тюмень – столица деревень" и посвящен деревням и селам вокруг первого русского города Сибири.

Двухтомник дневников Чехова – объект изучения филологов, этнографов, краеведов, историков. "По сибирскому тракту, от Тюмени до Томска, нет ни поселков, ни хуторов, а одни только большие села, отстоящие одно от другого на 20, 25 и даже на 40 верст. Усадеб по дороге не встречается, так как помещиков здесь нет; не увидите вы ни фабрик, ни мельниц, ни постоялых дворов... Единственное, что по пути напоминает о человеке, это телеграфные проволоки, завывающие под ветер, да верстовые столбы", - писал Антон Павлович.