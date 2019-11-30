Тюменцы вносят предложения по реализации "мусорной" реформы

Департамент экологии и недропользования Тюменской области рассмотрит в декабре внесение изменений в территориальную схему по объектам образования мусора, таким как садоводческие товарищества. Эта просьба прозвучала во время заседания Общественной палаты от представителей дачных кооперативов.

"Выстраивание системной работы по обращению с твердыми коммунальными отходами в России только началось, у многих стран на организацию переработки вторичного сырья ушло ни одно десятилетие. Активная позиция жителей Тюменской области, внесение рациональных предложений помогает усовершенствовать эту работу. Мы благодарны жителям Тюменской области, активистам, которые спустя 10 месяцев после начала работы продолжают вносить предложения, интересуются процессом", - отметила директор департамента экологии и недропользования Жанна Злобина.

Как рассказали в пресс-службе департамента, предварительные итоги текущей ситуации по реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами, которая стартовала 1 января 2019 года, рассмотрели на очередном заседании Общественной палаты Тюменской области 28 ноября.

В обсуждении приняли участие заместитель губернатора Лариса Теплоухова, руководитель Тюменского экологического объединения Константин Фрумкин, представители региональных департаментов и городской администрации.

Действительно фактическая масса отходов ТКО за 10 месяцев немного ниже расчетной цифры, которая была принята при расчете тарифа. Окончательные выводы будут сделаны по итогам года: как показывает практика, объемы мусора резко возрастают именно в последние месяцы – жители избавляются от старого, ненужного хлама.

Вместе с тем, как пояснили в департаменте тарифной и ценовой политики Тюменской области, в соответствии с законом разница в расчетном и реальном количестве мусора может быть учтена в последующем при установлении тарифа. В январе представители профильного департамента и регоператора предоставят на заседании Общественной палаты итоговые цифры реально образованного мусора, тогда совместно с общественностью можно будет обсудить тарифы на следующий период.

"Норматив, который сейчас действует на территории Тюменской области усредненный. До 2019 года никто не считал реальные объемы ТКО не только в тюменском регионе, но и в стране. Да, отчетные данные, как в целом по образованию всей массы отходов производства и потребления, так и по отдельным видам отходов, к примеру, по стеклу, металлу, бумаге и другим отходам подобным ТКО были, но цифру - сколько образуется ТКО именно от населения - не один регион не имел, в виду отсутствия выделенной статистической отчетности. Норматив накопления мусора не говорит о том, что человек ежедневно выкидывает равный объем мусора – сегодня меньше, завтра – больше", - пояснила Жанна Злобина.