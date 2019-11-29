Тюменцам расскажут, кто жил в Сибири до прихода русских

15:45 29 ноября 2019
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Источник изображения: ru.wikipedia.org/

Лекция "История Сибири до прихода русских" состоится в музее "Дом Машарова" завтра, 30 ноября. Лекцию прочтет Александр Еманов, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой археологии, истории Древнего мира и средних веков ТюмГУ.

Человек проживал на территории северо-восточной Евразии несколько десятков тысяч лет. Поход Ермака в пределы Сибирского ханства положил начало освоению Сибири русскими. На лекции речь пойдет о том, как развивалась история "дорусского" населения этих бескрайних земель. Будут освещены вопросы этногенеза, культуры и взаимодействия коренных народов друг с другом до прихода русских.

Начало лекции в 18.00, вход свободный.

Теги: краеведение , лекция
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