В Тюменском районе воссоздадут битву под Москвой

12:25 21 ноября 2019
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Военно-историческая реконструкция "Битва под Москвой" пройдет 4 декабря в районе села Онохино Тюменского района. Мероприятие состоится накануне Дня воинской славы России — дня начала контрнаступления Красной Армии против немецко-фашистских войск 5 декабря 1941 года под Москвой.

Участниками реконструкции станут воспитанники патриотических клубов, обучающиеся специализированных групп добровольной подготовки к военной службе, юнармейцы со всей Тюменской области. В ходе реконструкции им предстоит совершить марш-бросок с выполнением задач, максимально приближенных к исторической действительности. Зрители смогут посмотреть финальную битву возле моста в районе села Онохино, а после — почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны на патриотической акции "Свеча".

Проект реализуется в рамках XVIII областного военно-патриотического образовательного слета "Юные ратники" при поддержке регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" и тюменского областного патриотического объединения "Честь имею". 

Теги: Великая Отечественная война , история , реконструкция
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