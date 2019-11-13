В Тюмени добровольцев учат устанавливать судьбы погибших и пропавших без вести на войне

13:12 13 ноября 2019
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Обучающие занятия для добровольцев в рамках проекта "Чтобы помнили" проводят специалисты Областного поискового центра. Тюменские школьники и студенты обучаются работе с электронными базами данных министерства обороны РФ и Книгой памяти Тюменской области.

Главная цель проекта — получение дополнительной информации о солдатах, погибших и без вести пропавших на фронтах Великой Отечественной войны.

"В рамках проекта "Чтобы помнили" ведется работа по созданию базы с оцифрованными документами и электронным реестром. Важным этапом является проверка данных из бумажных архивов через обобщённые электронные банки данных Министерства обороны России", — рассказывают в Областном поисковом центре.

Проект "Чтобы помнили" стал одним из победителей Грантового конкурса программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть". 

Теги: Великая Отечественная война , волонтеры , поисковики
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