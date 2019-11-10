В Тюмени пройдет интенсив по цифровой гигиене

Образовательный интенсив "Безопасный интернет" пройдет 23 ноября в тюменском Центре развития региональных медиа и кино "Медиаполис" (ул. Чернышевского, 2а к12). Начало в 10:30.

Общаться с участниками будут приглашенные эксперты, среди которых специалисты из Роскомнадзора, представители IT-сферы в области киберезопасности, психологи и представители областного центра реабилитации. Они расскажут об основных проблемах подростков, связанных с использованием интернета.

Эксперты раскроют понятие сетевой или цифровой гигиены, расскажут о видах противоправного контента и способах борьбы с ними, как обезопасить себя и ребенка в интернете, а также о том, как родителям найти общий язык с ребёнком и отличить молодёжные тренды от реальных угроз, пишет "Мой портал".