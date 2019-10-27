Биолог из Москвы прочтет в Тюмни лекцию про расы

Лекция "Мифы о расах – банальные и опасные" пройдет в Тюмени 2 ноября в рамках проекта "КонцептХаб". Спикером выступит биолог, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Станислав Дробышевский.

Ученый много лет занимается популяризацией науки, является автором учебников и статей, а также научным редактором портала Антропогенез.ру. На лекции в Тюмени эксперт подробно рассмотрит термин "раса", поговорит о предубеждениях, расскажет, можно ли определить расу человека по фотографии и поговорит об истории человечества в целом, пишет "Мегатюмень".

Мероприятие будет проходить в бизнес центре "Парус" (30 лет Победы, 38, стр. 10). Начало в 14:00, вход свободный. Для участия необходима регистрация по ссылке: https://vk.cc/9TPuZX.

Отметим, это станет уже 22-ой встречей проекта. Всего за четыре года неформальные лекции посетили около 1,5 тыс. человек.