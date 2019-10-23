В Тюмени откроется выставка памяти фотографа Шустера

Завтра, 24 октября, в музейном комплексе имени Словцова начинает работу выставка архивной фотографии "Местный фотограф Шустер".

В тюменских газетах Иосифа Савельевича Шустера называли неутомимым и вездесущим, поскольку, где бы ни происходило что-то значимое, он оказывался там со своим фотоаппаратом. Почти в каждой такой статье можно встретить фразу: "Снимки события сделаны одним из местных фотографов г. Шустером"

Работы фотомастера хранятся в музеях Тюмени, Тобольска, Омска, Ишима, Ялуторовска, Сургута, Ханты-Мансийска, Ирбита и других городов, немало их и в семейных архивах коренных жителей нашего края. На фотовыставке представлен ряд работ Шустера 1892–1917 гг.

Открытие выставки в 17.00.

Фото И. Шустера. 1908 год. // Дубовская Е.М. Незабытая Тюмень. Альбом фотографических видов города и увлекательных историй XIX–XX веков. Тюмень, 2014