В Тюменском районе отремонтировали 95 км дорог

Почти 95 километров дорог отремонтировали в 22 муниципальных образованиях Тюменского района в 2019 году в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили в пресс-службе главы района.

Только на бульваре Центральном в микрорайоне Молодежный д. Ушакова дорожники уложили два километра асфальтовой дороги, сделали водоотводные канавы, тротуары, подъезды к домам.

Приведены в порядок 12 улиц в Винзилях, девять в Каменке, шесть – в Каскаре, 12 – в Мальково, 21 – в Московском муниципальном образовании, семь – в Онохино, 15 - в Переваловском и 22 – в Червишевском МО. Работы шли и в больших населенных пунктах – Боровском, Богандинском, Успенке и Червишево, и в маленьких деревнях: Тураева, Паренкина, Ожогина, Падерина, Зырянка и многих других.

Также в 2019 году завершено строительство дорог на площадке ИЖС в микрорайоне Молодежный поселка Винзили. Начаты работы первого этапа строительства дорог на площадке ИЖС для многодетных семей в д. Падерина Московского МО.

Заместитель главы Тюменского района Сергей Гейнц напомнил, что в столичном сейчас 87 площадок ИЖС, на которых необходимо построить около 300 км дорог. Прежде всего, дороги прокладывались в ИЖС, где участки были предоставлены многодетным семьям и много жилья уже построено.

Завершая сезон дорожных работ 2019 года, администрация Тюменского района формирует предложения по ремонту на следующий год на основании заявок от сельских поселений. Есть уверенность, что набранный благодаря приоритетному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" темп ремонта и строительства столичный удержит и в 2020 году.