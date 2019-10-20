Будущие родители могут получить бесплатную консультацию тюменских психологов

Бесплатную индивидуальную или семейную консультацию можно получить в рамках проекта "Можно любить сильнее", который реализуется в Тюменской области до конца года.

Записаться к специалистам можно на месяц вперед: консультации проходят каждый вторник и среду после 18 часов, а также по субботам, пишет "Вслух.ру".

Для тех, кто не готов встретиться со специалистом лично, есть бесплатные анонимные онлайн-консультации во всех популярных соцсетях и мессенджерах.

Скоро бесплатные консультации для будущих родителей проведут психологи центра “Семья”. Записаться на встречи можно на сайте можнолюбитьсильнее.рф.

Педагог-психолог Евгения Козырева поможет решить проблемы с самооценкой и научит работать с чувствами и эмоциями. Семейный психолог Александра Ставрова специализируется на ранних коммуникациях и отношениях с детьми до трех лет.

Ведущий психолог Наталья Филимонцева консультирует по вопросам развития и воспитания детей. Светлана Фаизова имеет стаж работы 25 лет и является специалистом как семейного, так и индивидуального консультирования.