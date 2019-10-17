Тюменцы могут сообщить о фактах коррупции на горячую линию прокуратуры

В прокуратуре Тюменской области 22 октября будет работать горячая линия для приема сообщений о фактах коррупции.
На связи с 10 до 13 часов будет начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Тюменской области Александр Берсенев.
Сообщить о фактах коррупции можно по телефону (3452)27-04-96, по желанию обратившегося анонимность разговора гарантируется. Все сообщения будут проверены, при наличии оснований — приняты меры реагирования.
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