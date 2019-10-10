В районе Тюменской слободы стартует строительство нового съезда

Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Правоповоротный съезд в сторону поселка Комарово на перекрестке улицы Престолькой и Червишевского тракта в Тюмени начнут строить в ближайшее время. Как сообщил заместитель губернатора Тюменской области, начальник главного управления строительства Сергей Шустов на встрече с инициативной группой микрорайона Тюменская слобода, подрядчик уже приступил к работам.

Напомним, 7 октября на имя губернатора Тюменской области Александра Моора, поступило письмо от инициативной группы жителей микрорайона Тюменская слобода. В нем горожане поднимали тему комплексного развития транспортной и дорожной инфраструктуры всего юго-западного района Тюмени. Одним из важных пунктов стало строительство правоповоротного съезда на перекрестке у поселка Комарово, а также транспортных развязок на Московском и Червишевском трактах. Жители микрорайона обозначили в обращении к главе региона вопросы, касающиеся благоустройства и озеленения района.

"Вопрос с транспортной инфраструктурой в южной части города для меня и сотни тысяч жителей Тюменской слободы сейчас встал очень остро. Мы проводим много времени в пробках, и ситуация только ухудшается. Поэтому собралась инициативная группа и написала письмо на имя губернатора. Как только мы опубликовали проект письма в социальных сетях с приглашением всех заинтересованных жителей поставить под ним свою подпись, люди под анонимными и иными аккаунтами, выступающие против спорной развязки на Червишевском тракте, повсеместно начали писать негативные отзывы, порой переходящие в оскорбления в наш адрес, были также попытки оказать давление на нас и других участников. Бесконечные споры в социальных сетях не способствуют решению проблем с развитием транспортной инфраструктуры района Тюменская слобода. А то, что этот вопрос актуальным для многих, подтверждает тот факт, что за два дня мы собрали более 1200 подписей. Кстати, вопросов очень много, и касаются они развития дорожной сети для Тюменской слободы, Комарово, будущей многоэтажной застройки и участков для многодетных семей. Они носят комплексный и взаимосвязанный характер. Сегодня на встрече мы попросили заместителя губернатора о создании отдельной рабочей группы с жителями Тюменской слободы по обозначенным нами в письме предложениям", - рассказал на встрече активист микрорайона "Тюменская слобода" Антон Пермяков.

На выездной встрече заместитель губернатора совместно с гражданами осмотрел сразу несколько точек транспортной инфраструктуры района Тюменской слободы, строительство которых запланировано на будущее. Это строительство транспортной развязки на Московском тракте (в районе Субару-центра), продолжение улицы Уездной (рокадной дороги). Обсудили заодно и ближайшие планы по благоустройству лесного массива в районе улицы Воеводы Барятинского.

"Нам поступило обращение от более тысячи жителей микрорайона Тюменской слободы. Было принято решение оперативно выехать в микрорайон и встретиться с инициаторами письма, чтобы детально на месте обсудить предложения инициативной группы, осмотреть некоторые дорожные участки. Встречу по созданию рабочей группы уже запланировали. Параллельно продолжим взаимодействие с рабочей группой жителей Комарово", - прокомментировал Сергей Шустов.