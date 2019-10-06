В Тюменской области усилят работу по безопасности дорожного движения

Новое оборудование и транспорт для работы по безопасности дорожного движения поступят в ГИБДД Тюменской области в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, пять автомобилей "УАЗ Патриот" повышенной проходимости будут патрулировать сельские дороги, в областном центре автоинспекторы будут нести службу на 11-ти новых автомобилях "Шкода Октавиа". 37 автомобилей ДПС в регионе оборудуют медицинскими укладками для оказания помощи пострадавшим в ДТП.

Также в числе нового оборудования - курвиметры дорожные, приборы для измерения сцепления шин с дорожным покрытием, приборы для измерения ровности дорог и обочин. С их помощью будут выявлять недостатки дорожного покрытия, чтобы вовремя направить предписания об их устранении.

Госпрограмма Тюменской области в этом году предусматривает приобретение девяти автомобилей для технического и дорожного контроля, четырех легковых автомобилей и 200 носимых видеорегистраторов для инспекторов ДПС. Для снижения детской аварийности организованы мероприятия для детей и подростков: "Безопасное колесо", "Внимание - дети!", "Безопасное лето". В них уже приняли участие десятки тысяч учащихся образовательных учреждений.

