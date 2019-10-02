Розыгрыш билетов на концерт "Симфоническое КИНО" проводит "Афиша Тюмень"

Фото организаторов

Проект "Афиша Тюмень" запустил розыгрыш билетов на концерт "Симфоническое КИНО" (6+) в своих социальных сетях. Условия простые, любой желающий сможет принять участие в конкурсе. Двое победителей получат пригласительные на две персоны.

Для участия в конкурсе во ВКонтакте надо стать участником группы Афиша Тюмень | КтоКуда72, сделать репост записи с розыгрышем, добавить комментарий под записью о конкурсе в группе "Афиши", а также комментарий вместе с репостом на своей странице. Он должен содержать не менее трех слов.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе в Instagram, необходимо подписаться на "Афишу Тюмень" и отметить лайком публикацию о розыгрыше. В комментариях под сообщением о конкурсе выделить трех разных друзей. Количество комментариев может быть любым, чем их больше, тем выше шансы на успех!

Имена победителей станут известны 10 октября 2019 года. Счастливчиков определит генератор случайных чисел.

Концерт проекта "Симфоническое КИНО" состоится на сцене ДК "Нефтяник" 20 октября в 19:00. Это уникальный проект гитариста группы "Кино" Юрия Каспаряна и сына Виктора Цоя Александра Цоя "СИМФОНИЧЕСКОЕ КИНО".

Внимание! Розыгрыш проводится среди жителей Тюмени. Фейковые, пустые и рекламные аккаунты не участвуют.