Детский сад в Европейском откроет двери до конца года

Новый детский сад в центре микрорайона "Европейский" в Тюмени планируют открыть до конца текущего года. На заборе уже появились яркие рисунки. Учреждение сможет принять 325 детей.

Трехэтажное здание оформлено панорамными окнами и завершается большим атриумом. Прилегающую территорию также планируется благоустроить. Для разработки концепции привлекались психологи. Задача состояла в том, чтобы детям было интересно и комфортно в детском саду, пишет "Вслух.ру".

Строительство ведет компания-застройщик, которая после окончания всех работ передаст детский сад на баланс администрации города для последующего управления и организации работы согласно законодательству. Садик пока не имеет порядкового номера, поэтому запись еще не открыта.

Рядом с будущим детским садом в сентябре началось строительство школы, ее планируют сдать в 2021 году. Проект будет аналогичен школе на Бориса Житкова и в Ямальском-2.