Тюменская область лидирует на Урале по количеству детей в яслях

Тюменская область стала самым успешным регионом в Уральском федеральном округе по количеству детей, посещающих ясли. 41 тыс. 455 юных тюменцев в возрасте до трех лет посещают дошкольные учреждения.

Всего в Тюменской области проживает 160 тыс. 569 детей в возрасте от нуля до трех лет. Из них чуть больше четверти посещают ясли. В соседней Свердловской области показатель ниже на 4%: лишь 35 тыс. 542 малыша имеют возможность ходить в ясли. В Курганской области местами в детских садах обеспечены лишь 17% детей в возрасте до трех лет.

Кроме того, в Тюменской области в 2018 году дополнительно были созданы 311 мест для самых маленьких детсадовцев, а доступность дошкольного образования стала приоритетной задачей местных властей, пишет "Тюменская область сегодня".

Напомним, в Тюмени на ул. Мурманской реконструируют здание, где откроют ясли для детей с двух месяцев. У малышей будет свою меню, специальный парк для прогулок в колясках и закрытая веранда для сна на свежем воздухе. Всего дошкольное учреждение рассчитано на 420 детей.