В Тюмени пройдет лекция об архитектуре нового века

Очередная лекция проекта "КонцептХаб" по теме "Архитектура нового века. Как сохраняя прошлое, идти в будущее?" состоится в Тюмени 29 сентября. Спикером выступит российский историк и автор самого популярного телеграм-канала про архитектуру "Архитектурные излишества" Павел Гнилорыбов.

Павел Гнилорыбов - российский историк, публицист, сотрудник Музея Москвы, автор экскурсионного проекта "МосПешком" и телеграм-канала "Архитектурные излишества", на который подписаны 38 тысяч человек. Проект посвящен мировой и отечественной архитектуре, современным и старинным зданиям, истории их возведения и архитектурным редкостям, которые можно найти в российских городах.

В рамках лекции эксперт расскажет об опыте других городов в поддержании культурного наследия, о роли исторической архитектуры и о смыслах, которые она дает городу, и как сочетается с современной застройкой. Павел Гнилорыбов на конкретных примерах разберёт базовые принципы охраны наследия, поговорит о цвете в русской архитектуре, сохранении деталей и праве на мечту, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".

Проект "КонцептХаб" уже несколько сезонов реализует формат открытых лекций, где любой желающий в неформальной обстановке может услышать интересного спикера, подробнее узнать о его проектах и задать все интересующие вопросы.