Квартирник в Тобольске посвятят пиратам

Тематический квартирник, приуроченный к Международному дню подражания пиратам, пройдет в Тобольске 19 сентября. На встрече участники создадут кулоны-обереги, послушают байки, легенды и бардовские песни морской тематики.

Мероприятие будет проходить в мультицентре "Моя территория" по адресу ул. Красноармейская, 6/4. Начало в 18:00, вход свободный для всех желающих. Зарегистрироваться можно на сайте TMN-id.ru во вкладке "Проекты".

Встреча придется по душе любителям прозы, историй, дизайнерского и декоративно-прикладного искусства. Сначала состоится мастер-класс по изготовлению декоративных кулонов из полимерной глины. Затем гости смогут послушать музыку тобольской кавер-группы Experience band, выступить со своими произведениями и сыграть на музыкальных инструментах. Модератором квартирника станет грант-призер международных вокальных конкурсов, наставник проекта "Битва хоров" на телеканале "Россия-1", педагог и вокальный тренер Екатерина Яковлева, пишет "Мегатюмень".