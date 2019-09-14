Участникам "Тюменской марки – 2019" помогут персональные эксперты

Фото организаторов конкурс

Персональные эксперты будут работать с участниками ежегодного конкурса "Тюменская марка", они помогут им успешней развивать свой бизнес.

Отсутствие народных экспертов и внедрение персональных, пожалуй, главные новшества "Тюменской марки – 2019", которые были внесены по просьбе самих предпринимателей. Теперь 25 профессиональных специалистов из различных отраслей будут посещать предприятия исключительно по запросу самих бизнес-участников.

"Допустим, у кого-то из участников на предприятии есть проблемы в налоговой сфере или в сбыте продукции. К ним приедет эксперт именно из этой сферы и поможет разобраться в той или иной ситуации. Иначе говоря, в этом году эксперты будут не оценивать участников, а помогать им развить бизнес при помощи консультационной помощи", - пояснил пресс-секретарь тюменской Торгово-промышленной палаты Денис Багрицкий.

Тем не менее, выбирать лучшие тюменские малые предприятия по-прежнему будут жители при помощи интернет-голосования. Стартует оно 1 октября и продлится до 27 октября, до закрытия выставки.

Сократилось в этом году количество участников – их теперь будет не 100, а 80. Меньше стало и номинаций: вместо предыдущих десяти - семь. Зато участникам "Тюменской марки-2019" есть за что побороться: победители и призеры получат субсидии на развитие бизнеса.

Награждение состоится 14 ноября в ДК "Нефтяник", сообщает "Тюменская область сегодня".