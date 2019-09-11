Тюменцам предлагают отправить добрые пожелания в дома престарелых

До 30 сентября в Тюмени проходит акция "Ты не один!", приуроченная к Международному дню пожилого человека.
В центральном почтовом отделении связи установлен специальный почтовый ящик для безадресных писем и открыток с добрыми пожеланиями для людей старшего поколения. Также в подарок можно оформить подписку или собрать посылку для любого социального центра или дома престарелых.
Собранные почтовые послания и подарки будут вручены адресатам 1 октября в Международный день пожилых людей. Организатор акции — молодежный совет Тюменского филиала Почты России.
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