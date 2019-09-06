Тюменцам предлагают изготовить футляры-сердечки в подарок старшему поколению

Областной геронтологический центр вновь проводит акцию "Мы Вас любим!", приуроченную к Международному дню пожилых людей. Юным тюменцам предлагают сделать памятные сувениры для пожилых людей.

Суть акции: сшить своими руками универсальный футляр. Его верхняя часть представляет собой открытое сердце. Аксессуар может послужить футляром для хранения очков, чехлом для телефона, ключницей или деталью стильного образа.

"Для пожилых людей очень значимы внимание и забота. Даже самый маленький подарок, пропитанный искренностью и уважением, сделает любой день добрым и запоминающимся", — отмечают организаторы проекта.

Пошаговую инструкцию по изготовлению универсального футляра можно скачать на сайте Областного геронтологического центра в разделе "Акции и проекты".

Изделия принимаются до 27 сентября по адресу: г. Тюмень, ул. Карла Маркса, 123, кабинет № 4, тел. (3452) 51-77-05 (отдел по связям с общественностью). Часы приема: понедельник–пятница с 8:00 до 16:30.

Все памятные подарки волонтеры разных поколений вручат участникам областного праздничного форума "На 55 с плюсом!", который состоится 1 октября.