Тюменцы могут выиграть GPS-часы для ребенка

13:07 04 сентября 2019
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ktokuda.top
| Фото: ktokuda.top

"Афиша Тюмень" в своем Инстаграме совместно с Торгово-промышленной палатой Тюменской области, организаторами конкурса "Тюменская марка-2019" и компанией "Умные системы контроля" разыгрывает новый щедрый приз. Принять участие может каждый.

Победитель получит полезный приз — GPS-часы для ребенка, которые позволяют родителям знать местонахождение малыша, историю его передвижений, в любой момент ПОЗВОНИТЬ ЕМУ. Так же САМ ребенок может позвонить родителям, нажав всего ОДНУ КНОПКУ и принимать звонки только с разрешенных номеров.

Для участия в конкурсе необходимо подписываться на "Афишу Тюмень", поставить лайк данной публикации. В комментариях под сообщением о розыгрыше надо, не повторяясь, отметить трех друзей. Можно оставить любое число комментариев, чем больше их будет, тем ближе станут заветные билеты.

Розыгрыш проходит среди жителей Тюмени, фейковые, пустые аккаунты и аккаунты-магазины не участвуют.

Победителей выберут 18 сентября с помощью генератора случайных чисел.

Теги: розыгрыш
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