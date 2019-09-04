Тюменцы могут выиграть GPS-часы для ребенка

"Афиша Тюмень" в своем Инстаграме совместно с Торгово-промышленной палатой Тюменской области, организаторами конкурса "Тюменская марка-2019" и компанией "Умные системы контроля" разыгрывает новый щедрый приз. Принять участие может каждый.

Победитель получит полезный приз — GPS-часы для ребенка, которые позволяют родителям знать местонахождение малыша, историю его передвижений, в любой момент ПОЗВОНИТЬ ЕМУ. Так же САМ ребенок может позвонить родителям, нажав всего ОДНУ КНОПКУ и принимать звонки только с разрешенных номеров.

Для участия в конкурсе необходимо подписываться на "Афишу Тюмень", поставить лайк данной публикации. В комментариях под сообщением о розыгрыше надо, не повторяясь, отметить трех друзей. Можно оставить любое число комментариев, чем больше их будет, тем ближе станут заветные билеты.

Розыгрыш проходит среди жителей Тюмени, фейковые, пустые аккаунты и аккаунты-магазины не участвуют.

Победителей выберут 18 сентября с помощью генератора случайных чисел.