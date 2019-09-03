Около тысячи детей записались в секции "Прибоя" в День открытых дверей

Фото Владимира Огнева

Традиционный День открытых дверей прошел в ДЮСШ "Прибой" 1 сентября. По итогам мероприятия почти тысяча детей записалась в различные спортивные секции.

В День знаний для родителей и детей были открыты двери трех спортивных комплексов: СК "Прибой" (пр. Борцов Октября, 2а, корпус 1), каток "Прибой" (пр. Борцов Октября, 2а, строение 1) и СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а).

Здесь с 10:00 до 16:00 тренеры-преподаватели рассказывали о спортивных отделениях школы, а также записывали желающих в секции, в том числе бесплатные.

Самым популярным направление в этом году вновь стал футбол – сюда решили записаться около 230 новобранцев. Далее следует художественная и эстетическая гимнастика — 200 новичков. Более ста человек записались на спортивную аэробику и в группу общей физической подготовки "Здоровячок". Почти столько же пришли на фигурное катание. Спортивные танцы выбрали 75 ребят. Кроме того, велась запись на регби, волейбол, гиревой спорт, бокс и другие направления.

"Пока ребята отдыхали и набирались сил в каникулы, коллектив "Прибоя" готовился к новому учебному году на протяжении всех летних месяцев. Обновили залы и раздевалки, приобрели дополнительное спортивное оборудование, сделали пространство холлов и коридоров уютным и удобным. Тренеры получали дополнительные знания и совершенствовали профессиональные навыки с тем, чтобы сделать тренировочный процесс еще более качественным и результативным. В новом сезоне запланировали много новых и интересных проектов. В нашей спортшколе теперь представлен новый, очень перспективный и красивый вид спорта – эстетическая гимнастика. Также "Прибой" прирастает новыми бюджетными направлениями, их у нас теперь 14: бюджетный набор открыт в дисциплинах "Акробатический рок-н-ролл" и "Эстетическая гимнастика", - рассказал директор ДЮСШ "Прибой" Александр Яковлев.

На протяжении всего праздника гостей развлекали аниматоры, также спортсмены провели показательные выступления, продемонстрировали свои навыки и возможности, тем самым "заразив" новичков желанием заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.

Отметим, в "Прибое" представлено множество спортивных секций, заниматься во многих из которых можно абсолютно бесплатно. Узнать подробнее о записи детей и подростков в спортивные секции можно по телефонам 593-585 (СК "Прибой"), 693-585 (СК "Строймаш"), 693-855 (Каток "Прибой"). Познакомиться с направлениями и выбрать занятия для ребенка можно на официальном сайте спортивной школы "Прибой".