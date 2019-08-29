Продавал турпутевки и проверял счетчики: тюменец обкрадывал пенсионеров

16:33 29 августа 2019
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Фото: pixabay.com

В Тюмени в полицию обратилась 81-летняя женщина, которая сообщила, что у нее украли все сбережения.

В квартиру к пенсионерке под предлогом проверки счетчиков зашел мужчина. Воспользовавшись невнимательностью женщины, он украл у нее 70 тысяч рублей.

Подозреваемый в краже был задержан. Как оказалось, 28-летний тюменец был причастен к еще одной краже. Под предлогом продажи туристических путевок он обокрал пожилого мужчину. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

Теги: кражи , пенсионеры
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