Продавал турпутевки и проверял счетчики: тюменец обкрадывал пенсионеров

В Тюмени в полицию обратилась 81-летняя женщина, которая сообщила, что у нее украли все сбережения.

В квартиру к пенсионерке под предлогом проверки счетчиков зашел мужчина. Воспользовавшись невнимательностью женщины, он украл у нее 70 тысяч рублей.

Подозреваемый в краже был задержан. Как оказалось, 28-летний тюменец был причастен к еще одной краже. Под предлогом продажи туристических путевок он обокрал пожилого мужчину. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.