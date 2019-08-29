В Тюменской области пройдет Всероссийский театральный фестиваль, посвященный 185-летию сказки Конек-Горбунок

Фото: ТКТО

Всероссийский театральный фестиваль одной сказки, посвященный 185-летию первого печатного издания сказки Петра Павловича Ершова "Конёк-Горбунок", с 17 по 20 сентября пройдет в трёх городах Тюменской области - Тюмени, Тобольске и Ишиме, сообщили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения.

В этом году исполняется 185 лет первому печатному изданию знаменитой на весь мир сказки. На родине автора и при участии театра его имени пройдет II Всероссийский театральный фестиваль одной сказки. К участию в фестивале приглашены лучшие спектакли театров: Московский детский театр теней, Русский Национальный Звездный балетный театр, Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Ишимский народный театр, Челябинский государственный драматический Молодёжный театр, Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина, Курганский государственный театр драмы.

В рамках фестиваля 17 сентября в 14:00 в Малом зале Тюменского драматического театра начнется программа под девизом "Семейный выходной" и откроется выставка "Волшебный мир бессмертной сказки". На выставке будут представлены художественные иллюстрации к сказке П.П. Ершова "Конёк-Горбунок". Затем будет предложен к просмотру спектакль "Коза-Дереза" (0+).

В 16 часов в Тюменском театре кукол покажут сказку в литературно-музыкальном жанре по произведению П.П. Ершова "Конёк-Горбунок". В спектакле принимают участие Тюменский филармонический оркестр и заслуженный артист России Леонид Окунев. (0+).

В 17 часов в Ишимском театре сыграют спектакль "Конёк-Горбунок" (12+). В 18 часов 30 минут в Тобольском драматическом театре им. П.П. Ершова торжественно откроется Фестиваль. В 19 часов, после торжественного открытия Фестиваля, будет представлен спектакль "Конёк-Горбунок" "Русского Национального Звездного балетного театра" (0+).

18 сентября в 13 часов в Тюменском театре кукол свою версию сказки "Конёк-Горбунок" сыграет Челябинский государственный драматический театр "Молодёжный театр" (6+). В то же время в Тобольском драматическом театре им. П.П. Ершова Курганский государственный театр драмы представит свою версию спектакля "Конёк- Горбунок" (0+).

19 сентября в 10 часов в Малом зале Тобольского драматического театра им. П.П. Ершова представят спектакль "О Коньке-Горбунке" (0+). В 13 часов на Большой сцене Тобольского драматического театра состоится показ спектакля "Конёк- Горбунок" Ишимского театра (12+), а в Тюменском театре кукол - спектакля "Московского детского театра теней" (6+).

20 сентября в 13 часов в Тюменском театре кукол представят свой спектакль "Конёк-Горбунок" (6+).

В 17 часов в Мраморном зале ДК "Нефтяник" (Тюмень) состоится закрытие Всероссийского театрального фестиваля. В 18 часов на сцене ДК "Нефтяник" (г.Тюмень) - спектакль "Конёк- Горбунок" Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина (6+).

В 19 часов в Большом зале Тобольского драматического театра им. П.П. Ершова - спектакль "Конёк-Горбунок" Челябинского государственного драматического театра "Молодёжный театр", (6+). В 19 часов в ДК "Нефтяник" (г.Тюмень) состоится пресс-подход по итогам проведения Всероссийского театрального фестиваля одной сказки, посвященный 185-летию первого печатного издания сказки Петра Павловича Ершова "Конёк-Горбунок".

Организаторами фестиваля выступили: Министерство культуры РФ; Департамент культуры Тюменской области; ГАУК ТО "Тюменское концертно-театральное объединение".