В ТюмГУ расскажут о гуманитарных аспектах медицинского знания

Чему могут нас научить гуманитарные науки в вопросах здоровья, болезней здравоохранения? Как история, философия, литература и искусство могут повлиять на медицину и как медицина может повлиять на них? Эти темы будут затронуты на открытом курсе "Гуманитарные аспекты медицинского знания", который прочтет историк, специализирующийся на социальной истории медицины и инвалидности, Коринн Дориа в Школе перспективных исследований ТюмГУ.

В последние годы в учебных планах все большего числа медицинских школ появляются курсы, посвященные гуманитарному знанию в медицинской сфере. Их задача — способствовать получению будущими медицинскими работниками навыков и компетенций, которые помогут им в дальнейшем улучшить отношения "врач – пациент", дать более глубокое понимание деликатных этических вопросов и предоставить возможность сохранить свою профессиональную идентичность в ситуации возрастающей роли технологий.

До работы в SAS Коринн Дориа была научным сотрудником в Колумбийском университете (США) и преподавала в университетах Париж 1 Пантеон-Сорбонна (Франция) и Сьянс-По (Франция).

Курс стартует 3 сентября. Слушателей ждут 14 лекций на английском языке. Время лекций: вторник, четверг, 19:10–20:40. Место проведения: ул. 8 Марта, 2, к.1, Школа перспективных исследований ТюмГУ. Необходима регистрация.