В сады Тюменского района зачислили более 1,4 тысячи детей

Проверка межведомственной комиссии подтвердила пожарную и антитеррористическую защищенность и готовность к новому учебному году всех образовательных учреждений Тюменского района.

Завершаются ремонтные работы в Каменском, Переваловском и Успенском детских садах. Всего в дошкольные учреждения района в этом году зачислены 1435 детей, из них более 300 – двухлетние малыши, сообщили в пресс-службе главы районной администрации.

Кроме того, почти 270 детей получили направления в группы кратковременного пребывания. "Такой вариант посещения детского сада остается востребованным в Тюменском районе: родителей привлекают гибкий режим (от двух до пяти раз в неделю, от трех до пяти часов в день) и содержание работы", - пояснила начальник районного управления образования Ольга Буторина.

При подготовке к новому учебному году все объекты образования Тюменского района, в том числе в детские сады, проверили на пожарную и антитеррористическую защищенность. Как показала проверка межведомственной комиссии, к учебному году все учреждения образования готовы.