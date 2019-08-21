Команда "Золотых лугов" показала свой "Стальной характер"

Фото: АО "Золотые луга"

Команда компании "Золотые луга", крупнейшего в Западной Сибири и на Урале производителя молочной продукции, приняла участие в экстремальном забеге "Стальной характер".

Мероприятие собрало 17 августа в областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" около 3,5 тысяч смельчаков, желавших проверить себя на стойкость и выносливость. Преодолеть полосу препятствий решились и 15 сотрудников АО "Золотые луга".

"Я хотела проверить свою силу воли и физическую подготовку, поддержать свою компанию. Это очень эмоциональное мероприятие, настоящий экзамен для тех, с кем ты работаешь. Считаю, что мы его сдали!" - поделилась офис-менеджер компании Ирина Дорик. "Мы вышли на старт офисным планктоном, а пришли к финишу бойцами", - добавила специалист по тендерам АО "Золотые луга" Мария Кокарева. Она поблагодарила организаторов за возможность почувствовать себя супергероем, не имея при этом ни груды мышц, ни суперспособностей, опираясь только сплоченную команду и волю к победе.

"Стальной характер" доказывает, что экстремальные условия делают людей более сплоченными. Руку помощи в сложной ситуации протягивают даже участники из других команд.

"Сначала думал, что будет очень сложно пробежать эти 5 км испытаний. Моя девушка попросилась стать участником, хотя очень сомневалась в своих силах. На всем пути забега мы морально поддерживали друг друга, что помогло нам пройти от старта до финиша все испытания. Даже незнакомые люди оказывали друг другу помощь. Как будто все 400 человек в нашем старте – это одна команда", - рассказал инженер-системотехник Андрей Акимов.

Не меньше переживала и группа поддержки, в которой собрались родные и коллеги. Впечатления оказались настолько сильными, что уже принято решение об участии компании в "Стальном характере" в следующем году, причем не только в забеге, но и в марафонах.

Кроме того, "Золотые луга" рады поддержать всех любителей экстрима и приверженцев здорового образа жизни. На площадке мероприятия была организована дегустация продуктов торговой марки "Живи ЗдорОво". После забега участники и болельщики с удовольствием восполняли силы полезными напитками – биопростоквашей и несладким ацидофилином, а детям больше всего полюбились натуральные йогурты.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.