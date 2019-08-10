"Афиша Тюмень" проводит розыгрыш сертификатов в картинг-центр

В своих социальных сетях проект "Афиша Тюмень" разыгрывает сертификаты на посещение картинг-центра Live Drive.



Условия розыгрыша предельно просты. Участие может принять каждый тюменец, выполнив следующие условия: быть участником группы "ВКонтакте" Афиша Тюмень | КтоКуда72, сделать репост этой записи, а также при репосте добавить комментарий, состоящий минимум из трех слов у себя на стене и под этим постом в нашей группе. Трех победителей определят 20 августа с помощью специального приложения. Счастливчики получат по одному сертификату на один заезд в картинг-центр Правила участия в розыгрышах доступны по ссылке: https://vk.cc/8vOJ7H

В социальной сети Instagram "Афиша Тюмень" также проходит розыгрыш для любителей адреналина. Для участия необходимо быть подписчиком, поставить лайк данной публикации и отметить в комментариях под постом розыгрыша, не повторяясь, трех друзей. Количество комментариев может быть любым. Чем больше комментариев, тем выше шансы на победу. Трех счастливчиков, которые получат сертификаты определят 20 августа среди выполнивших условия конкурса с помощью специального приложения.

Внимание! Картинг - центр работает с 10:00 до 23:00 и находится по адресу г. Тюмень, ул. Пермякова 50б, 4 этаж (ТРЦ "Солнечный")