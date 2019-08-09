Дом культуры "Водник" приглашает на День открытых дверей

15:09 09 августа 2019
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pixabay.com

Яркая программа "Творческий переполох 2" в честь старта нового сезона пройдет в ДК "Водник" 6 сентября в 18:30. Вход для всех желающих свободный.

Приближается сентябрь, а значит Дом культуры "Водник" с новыми силами и большим вдохновением готовится к началу нового сезона. Организаторы решили в очередной раз удивить горожан и устроить настоящий праздник творчества.

Интересная программа "Творческий переполох 2" ожидает тюменцев, пришедших вечером 6 сентября в "Водник". День открытых дверей в этот раз точно останется в памяти гостей надолго!

Довольно насыщенная программа придется по душе как взрослым, так и детям. Еще бы, ведь гостей ожидают:

- фотозоны и элементы-перевертыши;

- творческий сумасшедший концерт;

- любимые мультгерои;

- знакомство со студиям;

- подарки от партнеров.

Познакомившись с коллективами и студиями Дома культуры, тюменцы смогут присоединиться к ним в новом творческом сезоне.

Подробности можно узнать в официальной группе ДК: https://vk.com/dkvodnik

Теги: день открытых дверей , концерт , культура , творчество
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