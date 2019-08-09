Дом культуры "Водник" приглашает на День открытых дверей

Яркая программа "Творческий переполох 2" в честь старта нового сезона пройдет в ДК "Водник" 6 сентября в 18:30. Вход для всех желающих свободный.
Приближается сентябрь, а значит Дом культуры "Водник" с новыми силами и большим вдохновением готовится к началу нового сезона. Организаторы решили в очередной раз удивить горожан и устроить настоящий праздник творчества.
Интересная программа "Творческий переполох 2" ожидает тюменцев, пришедших вечером 6 сентября в "Водник". День открытых дверей в этот раз точно останется в памяти гостей надолго!
Довольно насыщенная программа придется по душе как взрослым, так и детям. Еще бы, ведь гостей ожидают:
- фотозоны и элементы-перевертыши;
- творческий сумасшедший концерт;
- любимые мультгерои;
- знакомство со студиям;
- подарки от партнеров.
Познакомившись с коллективами и студиями Дома культуры, тюменцы смогут присоединиться к ним в новом творческом сезоне.
Подробности можно узнать в официальной группе ДК: https://vk.com/dkvodnik
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