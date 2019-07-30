Самый активный подписчик "Афиши Тюмень" получит сертификат в детский парк "Хлоп Топ"

В социальной сети "ВКонтакте" стартовал конкурс на самого активного подписчика. Для участия необходимо подписаться на "Афишу Тюмень" и проявить максимальную активность до момента подведения итогов.

На обложке сообщества отображаются 7 самых активных участников, но только один из них станет победителем: тот, кто наберет больше всего баллов до 11 часов 5 августа 2019 года. Заработать баллы легко – для этого нужно лайкать и комментировать посты.

Подсчет баллов идет каждый день, потом данные за все дни недели суммируются между собой. Всё просчитывает бот, задержка в подсчете зависит от общего количества постов и комментариев.

Победитель станет известен 5 августа. Он и получит сертификат на одного ребенка (родители - бесплатно) в семейный парк активного отдыха "Хлоп Топ".

Подробные условия участия доступны по ссылке: https://vk.com/afisha_kto?w=wall-108606347_119536

В парке активного отдыха "Хлоп Топ" детишек ждут: огромный игровой лабиринт с горками, тарзанка, аэрохоккей, подушка для прыжков с высоты, сумасшедшие горки на ватрушках, детский тир, воздушные пушки и пулеметы, аквагрим и многое другое!

Проект "Афиша Тюмень|КтоКуда72" рассказывает о культурных, спортивных, массовых и иных мероприятиях региона. Здесь можно увидеть фото и видеоотчеты с мероприятий, анонсы, рецензии, киноновинки, а также принять участие в розыгрыше бесплатных билетов.