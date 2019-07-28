Среди работников соцслужб Тюменской области определили лидеров

Конкурсы профессионального мастерства среди сотрудников социальных служб Тюменской области определили лидеров в различных направлениях и номинациях. Оценивались как трудовые качества, так и креатив в работе.

Как сообщили в региональном департаменте социального развития, заместитель директора по основной деятельности социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Согласие" города Ишима Лидия Неживова получила специальную премию "За творчество в работе". Она имеет два десятка лет трудового стажа, из них 11 лет работает в центре "Согласие". Лидия Александровна с особым вниманием относится к техническому оснащению процесса реабилитации, активно привлекает волонтеров из молодежных, ветеранских организаций и православной церкви. Является автором социальных проектов "Сила веры" и "Дорогой русских традиций", благодаря которым в 2018 году в центре открылись и успешно работают театр-студия, мультстудия, семейный конструкторий.

Специалист Областного центра реабилитации инвалидов Наталья Плотникова стала лучшим психологом конкурса учреждений социального обслуживания. Она в профессии уже более 10 лет, за это время стала настоящим экспертом по психологическому сопровождению детей с расстройством аутистического спектра. Наталья Плотникова разработала дополнительную общеобразовательную программу для коррекции и развития базовых дошкольных навыков у таких детей. Кроме того, организует семинары, вебинары и тренинги для своих коллег.