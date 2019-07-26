В Тюменской области стали выявлять больше нарушений в противодействии коррупции

За первое полугодие 2019 года в Тюменской области прокурорами было выявлено 1889 нарушений законодательства о противодействии коррупции. В первом полугодии 2018 года их было выявлено 1633.

В итоге к дисциплинарной ответственности были привлечены 355 должностных лиц, из них 9 уволены в связи с утратой доверия. К административной ответственности привлечены 38 юридических и должностных лиц, они подвергнуты штрафам на общую сумму 4,4 млн рублей. По материалам прокуратуры было возбуждено 24 уголовных дела.

В основном прокуроры выявляют нарушения, связанные с неисполнением государственными и муниципальными служащими обязанностей, несоблюдением ими запретов и ограничений, установленных антикоррупционным законодательством.