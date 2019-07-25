В День города Tele2 покажет тюменцам лучшие российские короткометражки на скорости 4G

Лучшие короткометражные фильмы начинающих режиссеров покажут тюменцам в День города оператор мобильной связи Tele2 и Всемирный фестиваль уличного кино. Кинофестиваль пройдет под открытым небом 27 июля на площади 400-летия Тюмени.

В программе уличного фестиваля 10 картин, вход на площадку абсолютно свободный. Для еще более приятного просмотра короткометражек Tele2 обустроит площадку комфортными сидениями, подушками и пуфами.

О том, какие фильмы предстоит увидеть жителям Тюмени, рассказал на пресс-конференции создатель и генеральный продюсер фестиваля Александр Щеряков: "Мы отсмотрели примерно тысячу короткометражек, присланных со всей страны, чтобы выбрать десятку лучших. Это яркая, затрагивающая понятные большинству проблемы и ситуации, иногда грустная, иногда смешная подборка".

По его словам, авторы фильмов делают ставку на захватывающий сюжет и талантливую актерскую игру. Александр Щеряков подчеркнул, что для зрителя фестиваль — это редкая возможность увидеть будущих мэтров российского кино на этапе их становления.

Поскольку лозунг фестиваля звучит как "Ни одной закрытой площадки, никаких билетов и статусного жюри", то и голосовать за лучший фильм будут сами зрители. Отмечать понравившуюся работу можно будет светом фонариков на телефонах или зажигалок. Уровень света организаторы замерят специальным оборудованием и определят народного фаворита.

Площадка Tele2 с 4G, VR-кинотеатром и фотозоной заработает на площади 400-летия Тюмени с 12 часов, конкурсный показ десяти короткометражек стартует в 20 часов 30 минут.