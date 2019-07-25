Тюменский цирк представляет "Белое шоу"

Единственный в мире дрессированный носорог, редчайшие бенгальские тигры, знаменитые артисты Московского цирка Никулина на Цветном бульваре: к 100-летию Российского цирка Тюменский цирк дарит зрителю незабываемое шоу.

Белый цвет не зря считают королем спектра: в ярком шоу, которое сейчас с успехом идет в Тюмени, участвуют ведущие артисты российского цирка, призеры и лауреаты престижнейших международных цирковых фестивалей, представители знаменитых династий.

"Гвоздь" программы — цирковой дрессированный носорог, коих в России всего два. Мафуньян, или, как его ласково называют, Мафуша — самая большая звезда шоу. Наставница носорога, заслуженная артистка России Елена Федотова, в цирке уже десятки лет, из них семь работает в паре трехтонным гигантом.

Знаменитого носорога привезли из заповедника Южно-Африканской Республики. На тот момент ему было немногим больше двух лет. Дрессировать начали с первого дня. Мафуньян — уникальный и очень добрый носорог, любимец всего коллектива. "Иногда кажется, что он все понимает с полуслова". Специалисты из Европы рекомендовали зафиксировать его достижения в книге рекордов Гиннеса: он единственный в мире исполняет команды, тогда как в европейских цирках носорогов выводят лишь для того, чтобы продемонстрировать публике их силу, мощь и необычную красоту.

Сама Елена Федотова — звезда цирка, Заслуженная артистка России, представительница известной династии во втором поколении, которая воплощает на манеже лучшие традиции цирковой дрессуры. Её родители — известные дрессировщики экзотических животных, заслуженные артисты России Любовь и Борис Федотовы. В 1980 году они выпустили уникальный аттракцион "Здравствуй, мир!", в котором участвовало 18 видов животных. Это они впервые вывели на манеж животное, которое ранее считалось не поддающимся дрессировке — лошадь Пржевальского. Да и остальные артисты их аттракциона — зебры, ламы, верблюды, страусы нанду — были редкостью. Сама Елена Федотова впервые выступила на арене в 9 лет. Сегодня же она — единственная в России дрессировщица, которая работает с носорогом.

Вместе с нею на арене начали выступать и дочери Анастасия и Алиса. Анастасия работала акробатический номер, пластический этюд с тигровыми питонами и несколько номеров с лошадьми. А 10-летней Алисе на "птичьем" рынке в Киеве, где семья была в то время на гастролях, купили будущих четвероногих артистов — дога Лорда, боксера Атиллу, карликового пуделя Домино — и она дебютировала как самая юная дрессировщица России.

Сегодня Анастасия и Алиса — достойные продолжательницы династии. Представители знаменитой династии покажут номер с четвероногими артистами, в котором таксы, бобтейлы, шелти и пудели станцуют весенний джаз. Старшая сестра, Анастасия Стыкан-Федотова, обладательница Гран-при "Золотой клоун" международного циркового фестиваля в Монте-Карло, представит омской публике номер "Свобода лошадей "Эльфория".

Главная "изюминка" выступлений этой удивительной семьи — общение с животными, будь то собаки, лошади, тигры или носорог, на равных. "Мы не требуем от животных того, что им не свойственно, к примеру, чтобы носорог стоял на голове. В природе этого нет и не должно быть. Намного интереснее для нас простое общение с животными, — объясняют они. — Заставить того же носорога что-либо делать невозможно, но можно договориться".

Несомненно, пальму первенства за зрительское внимание с Мафуньяном в "Белом шоу" разделят белые бенгальские тигры. Говорят, увидеть тигра такого окраса — к счастью и душевной гармонии. Увы, в природе сделать это практически невозможно — еще в середине XX века об этом "позаботились" охотники и браконьеры. Но омский зритель может увидеть уникальных животных. И, к слову, не только их!

Бесспорное украшение "Белого шоу" — необыкновенно сложный "Воздушный полет" в исполнении артистов Московского цирка Никулина на Цветном бульваре под руководством Алишера Алиева. Этот акробат и постановщик трюков собрал почти все мировые награды: золото на международном фестивале во Франции, бронзу в Китае, "Серебряного клоуна" в Монте-Карло. Его захватывающий балет под куполом цирка покорил мир. Точность и слаженность движений завораживает, а уникальные трюки (например, три сальто подряд прямым телом), попавшие в книгу рекордов Гиннеса, захватывают зрителя моментально.

Еще один сюрприз — сложнейший и красивейший акробатический номер в исполнении Анатолия Собачко и Юлии Узких. Воздушная акробатика на бамбуке — редчайший жанр в современном цирке. Его история уходит корнями в Древний Китай: тогда артисты цирка выполняли трюки на бамбуковой палке, которую подвешивали на высоту. Наши акробаты сегодня используют уникальный усовершенствованный реквизит и их "Бамбук" расцветает на высоте 25 метров.

"Белое шоу" украсят удивительные "бронзовые скульптуры" Александра Терентьева: номер, аналога которому нет в мире, способен изменить отношение к красоте и возможностям человеческого тела.

"Шоу попугаев" Олега Хотима заставит зрителя восхититься взаимопониманием артиста и его подопечных, доверием птиц к человеку, а также красотой полета этих красивых и умных пернатых.

Билеты в продаже — в кассе цирка, на сайте https://www.circus-tyumen.ru и в точках распространения kassy.ru.

И, конечно же, новая программа не обойдется без искрометного юмора и клоунских реприз. Один из самых талантливых клоунов современности Анатолий Окуловвпервые подарит свой талант омскому зрителю.

Как вы понимаете, все это стоит увидеть! Омский государственный цирк ждет вас на премьере "Белого шоу" 1 июня!