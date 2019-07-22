Тюмени — 433 года: Топ мероприятий ко Дню города

Афиша Тюмень | КтоКуда72 подготовила Топ мероприятий ко Дню города. Множество интересных площадок, концерты, флешмобы и другие события — в этой подборке.

Флешмоб "433 повода приехать в Тюмень"

Когда: 21 июня — 27 июля

Где: соцсети

Стоимость: бесплатно

В социальных сетях участники флешмоба публикуют фотографию с видом Тюмени и описанием, почему стоит приехать в это место, или с описанием того или иного события, которое происходит в Тюмени, ставят хештег #433поводаприехатьвтюмень, передают эстафету своим друзьям. Таким образом мы рассказываем о самых интересных местах и событиях города.

Флешмоб "Правда или вымысел"

Когда: 15 июля — 29 июля

Где: в официальных аккаунтах Дня города

Стоимость: бесплатно

В официальных аккаунтах Дня города на протяжении двух недель, каждый день будут опубликованы по 5 фактов о Тюмени с хештегом #правдаиливымысел72, но один из них вымысел. Участникам будет предложено выбрать верный ответ. Все правильно ответившие на вопросы автоматически становятся участниками розыгрыша призов от партнеров. 28 июля, в день установления рекорда #танцуйТюмень, будут подведены итоги флешмоба "Правда или вымысел". В барабане будут все имена правильно ответивших на флешмоб, 10 участников получат призы от партнеров.

Программа " О Тюмени с любовью"

Когда: 26 июля 17:00

Где: площадь жилого района Тарманы

Стоимость: бесплатно

Возраст: 0+

Дом культуры и творчества "Торфяник" приглашает всех на площадь жилого района Тарманы. В программе праздника концерт, интерактивная площадка для самых маленьких и не только.

Первый день фестиваля уличных театров "Сны улиц"

Когда: 26 июля 19:00

Где: Молодежный театральный центр "Космос"

Возраст: 0+

XIV Международный фестиваль уличных театров "Сны улиц" объединит спектакли тюменских молодежных театров и представит уникальный открытый интенсив от перформеров Аргентины и Германии

Образовательной частью фестиваля станет "Арт-лаборатория по уличному театру для российских немцев", которую проводит Международный союз немецкой культуры совместно с театром "Мимикрия" при поддержке Гёте-Института. С 21 по 28 июля молодые деятели культуры из числа российских немцев со всей России будут знакомиться с уличным театральным искусством: работа с куклами, ходульное мастерство, интерактивное взаимодействие с публикой и т.д. Итогом станет выступление с уличным перформансом на открытии фестиваля.

Основные мероприятия фестиваля состоятся в День города на площади 400-летия Тюмени.

VR-выставка "72VR"

Когда: с 27 июля по 31 августа

Где: Исторический парк "Россия – Моя история", ул.Орджоникидзе, 47

Стоимость: бесплатно

Возраст: 6+

Посетители выставки с помощью VR-очков смогут увидеть знакомые улицы своего города образца XIX — начала XX в.в., с помощью встроенного аудиогида посетители узнают о малоизвестных исторических фактах и всех изменениях, произошедших с тех пор.

В устройствах размещены десять фотоснимков исторических центров и культурных памятников в этих городах. Все фотографии для проекта отобраны историками из фондов "Тюменского музейно-просветительского объединения".

Парад детских колясок

Когда: 27 июля 10:00–12:00

Где: Цветной бульвар

Стоимость: бесплатно

Возраст: 0+

Парад детских колясок приурочен к Году театра в России. Регистрация уже началась! Все подробности в официальной группе Радио-7 ВКонтакте. Телефон для справок в Тюмени – 21-88-21.

Праздничная программа от "Колумба"

Когда: 27 июля 10:00–14:00

Где: ТРЦ "Колумб"

Возраст: 0+

Получите в День города прямо с утра все 33 праздничных удовольствия.

10:00– 12:00 — сладкая вата (детям до 14 лет в подарок), 4 этаж,

10:00 –12:00 — мастер-класс по шаромоделированию, 3 этаж, "Страна чудес",

10:00–12:00 — "Мир боулинга", 4 этаж (10:00 — 12:00 — вход свободный, 12:00 — 15:00 — скидка на игру в боулинг — 25%, количество дорожек ограничено),

10:00–14:00 — контактный зоопарк "Теремок", 4 этаж, вход со скидкой 50%,

11:00–12:00 — концерт от "Академии восточных единоборств", конкурсы, подарки, 4 этаж.

Хлебный базар

Когда: 27 июля 10:00–17:00

Где: улица Дзержинского

Хлебный базар объединяет производителей хлебопекарной промышленности. Тюменцы смогут здесь попробовать новые и уже полюбившиеся виды хлеба, кондитерские изделия, безалкогольные напитки, например, шишковый лимонад, а также мёд, блины, иван-чай, варенье…

Фестиваль тюменских кофеен "Кофе улиц"

Когда: 27 июля 10:00 — 18:00

Где: городская площадь (ул. Первомайская, 20)

В фестивале примут участие шесть лучших кофеен города. Будет организован фудкорт, где рестораны предложат горячие блюда, закуски, выпечку и десерты. Что будет? Мастер-классы для гостей по приготовлению кофе шести разными способами без использования профессионального оборудования, развлекательная программа, конкурсы среди гостей фестиваля, развлечения для детей. Организатор: Ассоциация гостеприимства Тюменской области.

Передача символа Дня города

Когда: 27 июля 11:00 - 12:00

Где: городская площадь — площадь 400-летия Тюмени

Стоимость: бесплатно

Возраст: 0+

Праздник откроется торжественной церемонией передачи символа Дня города — Ключа. В 11:30 мастер Святослав Шитов, который вырезал из дерева символ Дня города, вручит его творческим коллективам. Первыми, кто пронесет ключ, станут участники Тюменского духового оркестра, марш-парадом они пройдут от здания администрации по Цветному бульвару до улицы Орджоникидзе, где его передадут команде черлидеров и барабанщиков. Затем в сопровождении группы барабанщиков ключ перенесут на следующую площадку — сквер Сибирский, где вручат лучшим театральным коллективам города Тюмени. Они перенесут его на площадь 400-летия Тюмени. Именно здесь в 12:00 состоится официальная церемония открытия праздника Дня города и начнет свою работу программа "Тюмень — город наших побед!". На площади 400-летия Тюмени на больших экранах состоится прямая трансляция с церемонии передачи символа Дня города.

Пикник книг на площади Солнца

Когда: 27 июля 11:00–18:00

Где: литературно-краеведческий центр ул. Первомайская, 14)

Возраст: 0+

Литературное кафе, детская литературная площадка "Аллея литературных побед", книгообменник. Гость площадки — IV Открытый Всероссийский литературный фестиваль "ЛиФФт-2019".

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