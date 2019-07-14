Системы водоочистки устанавливают в селах Тюменской области

В тюменских поселках с населением 200 человек и более установят 79 блочных станций водоочистки в этом году. В 2018 году в Тюменской области уже было установлено 122 павильона водоочистки.

Такие системы водоочистки стали применять в Тюменской области с 2004 года в рамках региональной программы "Чистая вода". Всего, за период с 2004 по 2018 год в регионе поставили 505 блочных станций.

Павильон подготовки питьевой воды представляет из себя небольшой привозной блокбокс, в котором есть все оборудование для водоочистки.

"Первые павильоны ставили с розливом воды в тару потребителя – в тех случаях, когда в населенном пункте отсутствует централизованное водоснабжение. Каждый житель берет воду с колодца или со скважины. У одного из общественных колодцев населенного пункта мы устанавливаем блокбокс водоочистки", – пояснил заместитель директора регионального департамента ЖКХ Алексей Майер.

В муниципалитетах водоочистка организована по-разному, в связи с тем, что есть населенные пункты, в которых вода поступает в водопроводную сеть, а есть и такие села, куда воду привозят автотранспортом.

Там, где развита сеть водоснабжения по поселку блокбоксы водоочистки устанавливают напрямую в сеть. Таких павильонов в регионе уже 107.