Сторудники СОБРа показали подросткам приемы самообороны

Сотрудники СОБР Управления Росгвардии по Тюменской области поддержали всероссийскую ведомственную акцию "Прокачай лето!" и провели мастер-класс для воспитанников Детского морского центра "Алый парус". Более ста подростков 14-17 лет познакомились со службой в спецназе Росгвардии и узнали, как поступить в ведомственные вузы.

Росгвардейцы провели для воспитанников детского центра мастер-класс по рукопашному бою и самообороне, напомнили правила безопасности в местах массового пребывания людей, а также рассказали о порядке действий в различных экстремальных ситуациях.

"При любой угрозе главное - не терять самообладание, слушать команды взрослых, четко их выполнять. Желаем вам яркого лета, незабываемых эмоций, крепкого здоровья и удачи во всем. Берегите себя и друг друга", - сказал в завершение встречи офицер спецподразделения Руслан И.

Ребята поблагодарили гостей за интересное мероприятие и договорились о дальнейших встречах, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Тюменской области.

Всероссийская акция Росгвардии "Прокачай лето!" проходит с 2018 года в детских летних лагерях. Основная цель – проверить как дети отдыхают и набираются сил перед новым учебным годом, провести с ними военно-спортивные игры, силовые конкурсы, познавательные патриотические викторины, а также познакомить со службой в войсках национальной гвардии РФ и напомнить ребятам о правилах безопасности во время отдыха в период летних каникул и учебном году.