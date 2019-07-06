Тюменском районе наладят вывоз мусора из садовых обществ

Вопросы организации сбора и вывоза мусора с территорий садоводческих обществ обсудили в администрации Тюменского района с председателями СНТ, департамента недропользования и экологии, регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".

В качественной реализации мусорной реформы в районе местные власти заинтересованы в первую очередь, потому и поддержали диалог с дачниками.

Вариативность в расчетах за вывезенный мусор – большой плюс именно для СНТ, считают садоводы. Они имеют возможность платить и по количеству зарегистрированных в обществе членов, и по фактическому объему. Главное – оборудовать контейнерные площадки и установить баки.

Однако, с этим пунктом у некоторых СНТ возникли трудности: на территории отсутствуют свободные участки для установки баков. Глава района Светлана Иванова предложила главам сельских поселений в индивидуальном порядке рассмотреть просьбы председателей обществ и по возможности предоставить участки вне СНТ, рядом с заездом, но уже на землях муниципалитетов.

Большинство присутствующих садоводов говорили о том, что работа по системному вывозу мусора наладилась, нашли понимание с возчиками, отрегулировали график. Однако есть вопросы к начислениям за объем. Светлана Петренко, заместитель генерального директора по развитию ООО "ТЭО", предложила в каждом случае завышенных со стороны регоператора счетов обращаться в "ТЭО" с документами, фото- и видеофиксацией вывезенного мусора. Вопрос обязательно урегулируют.