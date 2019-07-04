"Афиша Тюмень" разыгрывает корзину вкусных и полезных продуктов от компании "Золотые Луга"

Фото: Афиша Тюмень

Корзину вкусных и полезных продуктов от крупнейшего переработчика молока Урала и Западной Сибири – компании "Золотые Луга" - разыгрывает "Афиша Тюмень" в социальной сети Instagram. Победитель получит корзину, в которую входит 15 наименований продукции, включая 4 вида сыра, творог, молоко, наринэ и многое другое.

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, надо подписаться на страницу @afisha_kto в социальной сети Instagram, поставить лайк данной публикации и отметить в комментариях под постом розыгрыша, не повторяясь, трех друзей. Количество комментариев может быть любым. Чем больше комментариев, тем выше шансы на победу.

Имя победителя станет известно 15 июля. Счастливчика определят среди выполнивших все условия с помощью специального приложения.

Внимание! Розыгрыш проводится среди жителей Тюмени. Фейковые, пустые и рекламные аккаунты не участвуют.