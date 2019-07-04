Профессиональная чистка зубов: в чем необходимость?

Вы уверены в том, что правильно чистите зубы? Если на этот вопрос вы готовы со полной уверенностью дать положительный ответ, то вряд ли имеете проблемы с болезнями зубов и десен, а ежегодный визит к стоматологу – скорее, дань вежливости. Но кариес имеют 98% населения, а это значит, что недостаточно чистить зубы два раза в день. Важно уделять внимание гигиене полости рта и профилактике, а именно – регулярно делать профессиональную чистку у зубного врача.

Профессионалы сети стоматологических клиник "Мега-Дент" специально для своих пациентов разработали целый комплекс лечебно-профилактических программ и успешно применяют их на практике. Они учитывают индивидуальные особенности каждого человека и направлены на лечение и профилактику наиболее острых стоматологических проблем, таких как повышенная чувствительность зубов, быстро формирующиеся назубные отложения, контроль биопленки зубов и имплантатов, а также разрастание десны у пациентов, проходящих ортодонтическое лечение на брекет-системах.

Как показала практика, чаще всего к стоматологу обращаются с жалобой на повышенную чувствительность зубов. Задача врача в этом случае - восстановить эмаль. Специалисты сети клиник "Мега-Дент" используют неабразивные мягкие порошки для снятия назубных отложений и проводят процедуры, направленные на восстановление эмали. Дополнительно пациенту выдается домашний комплекс для ухода за полостью рта, рассчитанный на 10 дней, который в сочетании с кабинетным лечением дает максимальный эффект.

Не реже встречаются и пациенты, у которых быстро формируются назубные отложения. В данной ситуации профессионалы клиники проводят четыре запланированных приема в течение года. Эта программа направлена на сглаживание шершавой поверхности зубов, трещин, полировку нависающих краев пломб, - всего того, что препятствует естественному очищению зубов и затрудняет чистку щеткой. В конце курса состояние зубов позволяет пациенту самостоятельно поддерживать хороший уровень гигиены и обращаться за помощью к гигиенисту лишь раз в год.

Такая программа также активно работает против кариеса корня – заболевания, которое является причиной удаления зуба из-за невозможности выполнить классическое лечение пломбированием.

"Ко мне на прием крайне редко приходят пациенты, которые никогда не проходили чистку зубов. Но из тех, кто пробовал такую процедуру несколько раз, есть люди, которым она не подошла: они заметили, что зубы стали чувствительными к холодному, опустилась десна. Такие последствия – результат отсутствия необходимого полноценного лечения. Поэтому в наших программах помимо очищения зубов мы делаем акцент на восстановление эмали и лечение", - рассказала стоматолог-хирург и пародонтолог "Мега-Дент" Анна Панкрашова.

Отдельная категория пациентов – люди с брекетами. Им проходить профессиональную гигиену следует каждые 3-4 месяца. Дело в том, что чаще всего брекеты носят подростки. Для их возраста характерна высокая активность кариеса, в том числе, из-за преобладания сладких и газированных продуктов в рационе и гормональной перестройки организма. Поэтому после фиксации брекетов пациентов "Мега-Дента" обучают специальным дополнительным средствам, начинается годовая программа с частотой посещения гигиениста раз в 4 месяца.